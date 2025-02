Juventus-Inter, i convocati di Thiago Motta. Un’assenza!

La Juventus ha pubblicato tutti i convocati in vista del match di questa sera contro l’Inter all’Allianz Stadium. Thiago Motta si gode un ritorno, ma dovrà fare a meno di un centrocampista.

CONVOCATI – Alle ore 20.45 all’Allianz Stadium si scende in campo per la partita tra Juventus e Inter di campionato. Sfida d’alta quota, anche se le due squadre combattono per obiettivi sicuramente diversi. Thiago Motta e i suoi cercano la quarta vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League mentre i nerazzurri possono sorpassare il Napoli. Di seguito la lista dei convocati dell’allenatore bianconero. Manca un centrocampista all’appello, ossia l’infortunato Douglas Luiz.

Juventus-Inter, i convocati di Motta

1 Perin

2 Alberto

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

12 Veiga

16 McKennie

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula