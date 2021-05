Juventus-Inter: i 22 convocati di Andrea Pirlo per la sfida di stasera

Questa sera alle 18 si disputerà Juventus-Inter . La sfida sarà decisiva soprattutto per i bianconeri, che si giocano praticamente tutte le residue possibilità di accedere alla prossima Champions League. I nerazzurri, dal canto loro, forti dello scudetto già in tasca non hanno certamente intenzione di fare sconti o regali ai rivali di sempre. Il tecnico Andrea Pirlo ha convocato 22 giocatori per la sfida di questa sera.

