Juventus-Inter, Handanovic titolare! Novità a centrocampo – CdS

SCELTE – L’Inter, questa sera, sarà ospite della Juventus all’Allianz Stadium per la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport la squadra di Inzaghi, visto l’andamento dei due match giocati in campionato, si presenterà a Torino con la volontà di fare una gara “attendista”. L’undici scelto da Inzaghi dovrebbe variare rispetto a quello scelto per la sfida contro la Fiorentina, anche in previsione della sfida contro la Salernitana di venerdì. In porta spazio per Handanovic, in difesa dovrebbe rivedersi D’Ambrosio. A centrocampo la novità sarà rappresentata da Asllani che avrà una chance da titolare al posto di Brozovic. A sinistra torna Dimarco dal 1′.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno