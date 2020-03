Juventus-Inter: gli ultimi dubbi di Sarri, due possibilitÃ  – Sky

Juventus-Inter: gli ultimi dubbi di Sarri, due possibilità – Sky

Juventus-Inter di domenica sera, a porte chiuse all’Allianz Stadium, sarà una sfida molto importante per la lotta scudetto. Gli ultimi dubbi del tecnico Maurizio Sarri esposti da Francesco Cosatti in collegamento per Sky Sport

I DUBBI DI SARRI – Gli ultimi dubbi di Maurizio Sarri per la sfida di domenica: «Proviamo ad anticipare qualche decisione anche se con Sarri è spesso complicato. La Juventus torna a giocare dopo 11 giorni dalla sconfitta col Lione, un periodo lungo e bisognerà capire se questi giorni di allenamenti continui saranno serviti per ritrovare la condizione e mettere alcuni giocatori in grado di essere al top. Ipotizziamo un 4-3-3 con dei dubbi sui centrali tra de Ligt e Chiellini. A centrocampo Pjanic, Matuiti e Betancour, ma attenzione a Rabiot. In attacco sicuri Ronaldo e Dybala, poi ballottaggio tra Cuadrado e Higuain».