Juventus-Inter, finale da sogno (e da record) all’Olimpico dopo 57 anni – CdS

Juventus-Inter, superata la quota record di 5 milioni incassati (vedi articolo), questa sera alle 21 all’Olimpico andrà in scena uno spettacolo di luci che il Corriere dello Sport oggi in edicola definisce da sogno.

FINALE – Juventus-Inter andrà in scena dopo 57 anni dopo l’ultima volta. Oggi però ci saranno Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, rispettivamente al posto di Heriberto ed Helenio Herrera. La storia, ogni volta, torna all’albo d’oro. Oggi sarà uno spettacolo di luci e di colori allo stadio Olimpico di Roma . Superati i cinque milioni di euro Si tratterà del nuovo record d’incasso in Coppa Italia e forse dell’Olimpico, di nuovo sold out con 68mila spettatori. Curva Sud popolata dai sostenitori della Juve, Curva Nord consegnata ai tifosi dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania

