Juventus-Inter Finale di Coppa Italia, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Juventus-Inter è l’appuntamento infrasettimanale di questa settimana. Si va in campo per la Finale di Coppa Italia in sfida secca. Inter impegnata a Roma. Ecco tutte le informazioni utili su Juventus-Inter, per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Partita in programma

Coppa Italia – Finale (sfida in partita secca con eventuali supplementari e rigori).

Dove si gioca Juventus-Inter

Stadio “Olimpico” – Roma.

Data e ora di Juventus-Inter

Mercoledì 11 maggio 2022 – Ore 21:00.

Juventus-Inter Finale di Coppa Italia, dove vederla in diretta TV

In TV su Canale 5 (in chiaro), accessibile a tutti. Su Smart TV attraverso l’app Infinity di Mediaset.

Juventus-Inter Finale di Coppa Italia, dove vederla in LIVE streaming

Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app e il sito web di Mediaset Infinity (mediasetplay.mediaset.it), utilizzabile da tutti accedendo al servizio Mediaset Play.

Come seguirla grazie a Inter-News.it

Se vi chiedete Juventus-Inter Finale di Coppa Italia dove vederla ma non potete, in alternativa alla diretta TV e il LIVE streaming, seguitela su Inter-News.it grazie alla diretta testuale, a partire dalle ore 20:30.

SITUAZIONE TABELLONE – L’Inter di Simone Inzaghi sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha eliminato Sampdoria, Sassuolo e Fiorentina per accedere alla finalissima. Anche per l’Inter si tratta della quinta e ultima uscita stagionale in Coppa Italia, dopo aver eliminato l’Empoli, la Roma e il Milan. Chi vince giocherà sicuramente la Supercoppa Italiana 2022, in attesa di conoscere la sfidante.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. E sarà presente allo stadio con il suo inviato, Davide Conzales, che curerà la diretta testuale della Finale di Coppa Italia oltre a garantire qualsiasi aggiornamento LIVE. Poi spazio alle interviste. Seguite l’avvicinamento a Juventus-Inter sul sito e sull’app (vedi informazioni su come scaricarla gratuitamente) a partire da oggi. In arrivo tanti contenuti, dalle dichiarazioni dei tecnici alla vigilia fino alle ultime novità sulle probabili formazioni. In pratica, tutte le informazioni utili. Inoltre, non perdere gli aggiornamenti flash sui canali social e in particolare le dirette video sulla Inter-News.it Web TV (iscriviti subito!).