Juventus-Inter, enigma Thuram e 2 rientri: probabile formazione TS

Juventus-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Simone Inzaghi può contare sul ritorno di due giocatori fondamentali nel suo scacchiere. Mentre in attacco, Thuram è in forse. La probabile formazione di Juventus-Inter.

DUE RIENTRI – Juventus-Inter è la vera grande sfida di questa venticinquesima giornata di campionato. L’Inter ha chiuso il mese di gennaio in bellezza con la vittoria per 3-0 contro l’AS Monaco in Champions League. Questo ha beneficiato ai nerazzurri accedendo direttamente agli ottavi di finale, risparmiando numerose energie. Il mese di febbraio è stato un po’ altalenante con il pareggio ad inizio mese con i cugini. Poi c’è stata la brutta sconfitta di Firenze e la rivincita a Milano dei nerazzurri sempre con la Fiorentina. Simone Inzaghi però si gode due ritorni fondamentali: Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Fin qui autori di 11 gol e 6 assist in questa stagione. Dumfries ha eguagliato la sua stagione migliore al PSV (2019-2020) con 8 reti complessive tra coppe e campionato. Dimarco ha smaltito la febbre e contro la Juventus sarà a disposizione.

La probabile formazione di Juventus-Inter, il dubbio permane in attacco

INCERTEZZA – Tuttavia, non tutte le notizie sono positive in casa Inter. Marcus Thuram, uno degli uomini chiave in attacco, è ancora in dubbio per la partita. L’attaccante francese accusa ancora fastidio alla caviglia sinistra che lo tormenta dall’ultima partita di Firenze. La sua presenza in campo dipenderà dagli sviluppi delle prossime ore. Il suo eventuale forfait sarebbe un duro colpo per Simone Inzaghi, che perderà un punto di riferimento importante in avanti. In caso di assenza di Thuram, l’allenatore dovrà trovare soluzioni alternative, con il possibile impiego di Mehdi Taremi assieme a Lautaro Martinez. Marko Arnautovic ha recuperato dal piccolo infortunio di Lunedi contro i viola ma parte indietro nelle gerarchie. La partita contro la Juventus si preannuncia avvincente. L’Inter si affiderà ai ritorni di Dumfries e Dimarco, sperando che Thuram possa recuperare in tempo per dare il suo apporto decisivo.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi/Thuram-Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini