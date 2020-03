Juventus-Inter (e sfide europee) a porte chiuse. Coppa Italia in estate? – GdS

Juventus-Inter si giocherà, finalmente, e a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile (stessa cosa tutti gli altri match di Serie A comprese le sfide europee nel nostro paese) come deciso nel decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri. Inter-Sampdoria ancora senza una data, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” Coppa Italia ipotesi estate?

SI GIOCA – Juventus-Inter si giocherà regolarmente, e a porte chiuse, domenica sera alle 20:45 all’Allianz Stadium. Di fatto verranno recuperati i sei match rinviati la scorsa stagione così distribuiti: Sampdoria-Verona alle 20.45 di sabato 7, Milan-Genoa alle 12.30 di domenica, Parma-Spal e Sassuolo Brescia alle 15, Udinese-Fiorentina alle 18, con conseguente slittamento di una giornata per tutto il campionato. Nella giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, la Lega Serie A si è riunita per decidere una soluzione: prima litigi poi la scelta all’unanimità. Come riportato dalla rosea: “L’inizio della discussione fra i diversi club, però, era stato all’insegna del vittimismo e di chi si sentiva più penalizzato degli altri dalle porte chiuse. A quel punto, però, il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha detto «se continuate così, me ne vado in Federcalcio a dire che non siamo capaci di andare avanti»”. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, inizialmente si era detto contrario alla scelta di giocare a proprio a porte chiuse, poi l’intervento del Governo, che un certo punto ha rotto gli indugi spingendo verso la soluzione porte chiuse.

COPPA ITALIA IN ESTATE – Non solo Juventus-Inter, il calcio riprende a giocare e per un mese a porte chiuse, atteso difatti in mattinata il calendario. Restano però due dubbi: il primo riguarda proprio l’Inter, e nello specifico la partita contro la Sampdoria. L’altro riguarda invece la Coppa Italia: “Forse ci potrebbe essere la data del 20 maggio, occupata dalla finale. Finale che a quel punto non si saprebbe dove collocare. E così fra i sussurri c’è pure quello che vorrebbe un suo spostamento in agosto, modello prima Supercoppa”.