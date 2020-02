Juventus-Inter è Agnelli contro Conte: da amici a rivali – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea il rapporto tra Conte e Agnelli. I due erano legatissimi, ma ora sono profondamente divisi. Una sfida nella sfida.

GRANDE GELO – Quando, giovedì sera, in collegamento con Sky, a Conte sono state ricordate le dichiarazioni di Agnelli di inizio settimana («E’ una bandiera juventina, Conte è Juventus da questo punto di vista»), il tecnico si è tolto auricolare e microfono e se n’è andato, sibilando a denti stretti un «Sì, ciao, ciao». La verità è che, dopo aver costruito un legame che sembrava indissolubile, tra quei due è calato un gelo profondissimo. E l’allenatore, ora interista, ha inteso le frasi del massimo dirigente bianconero, pronunciate a pochi giorni dallo scontro diretto, come qualcosa di molto simile ad una provocazione, e, in questo senso, molto difficili da mandare giù.

CARATTERI SIMILI – Peraltro, Conte e Agnelli hanno in comune diversi tratti dei rispettivi caratteri, dall’orgoglio alla convinzione dei propri mezzi e comunque di essere sempre dalla parte del giusto e della ragione, che talvolta può sfociare in presunzione. Quando erano dalla stessa parte, questa somiglianza è stata decisiva per cementare ancora di più il loro rapporto. Dopo la separazione, invece, e soprattutto adesso che si ritrovano l’uno di fronte all’altro, quella stessa somiglianza finisce per accendere ancora di più la rivalità, tracimando in acredine. Del resto, Agnelli come potrebbe sopportare che proprio l’Inter guidata da Conte riesca ad interrompere un’egemonia juventina che va avanti da 8 anni. E lo stesso Conte vivrebbe come rivincita ideale e personale l’impresa di strappare lo scudetto alla Signora da allenatore nerazzurro, per di più nella sua prima stagione a Milano e contro tutti i pronostici.

PROBLEMI PREGRESSI – Per di più, la scorsa primavera Conte era entrato nella lista dei possibili successori di Allegri. Anzi, sembrava che per Paratici e Nedved fosse la scelta ideale per ripartire. Invece, è arrivato lo sbarramento di Agnelli. Non avrebbe potuto accettare di rimettere in panchina proprio colui che nell’estate del 2014 aveva di fatto provocato il divorzio. «Non puoi sederti al ristorante da 100 euro con 10 euro in testa», è la frase del tecnico leccese che ricordano un po’ tutti e che è stata l’origine della spaccatura. Il riferimento era alla Champions: dopo 3 scudetti consecutivi, conditi, però, da campagne europee non particolarmente felici, Conte si considerava comunque non in grado di competere per la Champions. Agnelli non la pensava così. O meglio, non poteva accettare che il suo allenatore dicesse certe cose pubblicamente, per di più dopo averlo difeso in maniera tanto ferma quando era finito in mezzo al calcio scommesse: «Conte è persona integra e leale». Quello stesso allenatore che proprio lui aveva chiamato a guidare la Signora, dopo una stagione disastrosa. All’epoca, aveva voluto puntare su un simbolo del passato e della juventinità per tornare in alto e ritrovare l’amore della gente. Poche volte una scelta si è rivelata tanto felice, perché tra i meriti di Conte c’è stato pure quello di trasmettere una fondamentale cultura del lavoro.

ROTTURA – A distanza di tre anni, però, le visioni non coincidevano più, anzi erano diventate opposte. E, con il loro orgoglio e le loro certezze, tanto Agnelli quanto Conte avrebbe potuto compiere passi indietro. Così quello strappo è diventato tanto irrecuperabile da provocare la traumatica separazione, addirittura in data 15 luglio, dunque a stagione già cominciata: una tempistica che ha fatto irritare ancora di più Agnelli. Che, per la verità, si considera il vincitore della contrapposizione, visto che quella stessa squadra, con Allegri a guidarla in panchina, arrivò in finale di Champions, perdendo con il Barcellona. Domani sera allo Stadium chi avrà ragione?