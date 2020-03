Juventus-Inter, due incognite e un ballottaggio per Sarri....

Juventus-Inter, due incognite e un ballottaggio per Sarri. Pausa dolce – SM

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto in casa bianconera in vista di Juventus-Inter. Maurizio Sarri ha recuperato tutti gli infortunati ad eccezioni di Demiral. Per il tecnico ci sono due dubbi e un ballotaggio

IL PUNTO – Juventus-Inter sarà un appuntamento al buio. L’Allianz Stadium sarà deserto e le due squadre torneranno in campo dopo la pausa forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. Maurizio Sarri ha ritrovato tutti tranne Demiral. Risolti i problemi di Khedira e Douglas Costa, completamente recuperati, mentre restano due incognite: Buffon (mal di schiena) e Chiellini (affaticamento). Il tecnico bianconero deve risolvere il solito ballottaggio tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, mentre Ronaldo è tornato sorridente a Torino viste le condizioni rassicuranti della madre.

