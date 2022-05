Juventus-Inter, due dubbi per Inzaghi: i giocatori nerazzurri in vantaggio

Tra poche ore Juventus e Inter scenderanno in campo a Roma per la finale di Coppa Italia: la probabile formazione della squadra di Simone Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella finale di Coppa Italia contro la Juventus il modulo scelto da Simone Inzaghi dovrebbe essere il suo classico 3-5-2. Tra i pali Samir Handanovic. In difesa Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo sulle fasce Denzel Dumfries (in vantaggio su Matteo Darmian) e Ivan Perisic. In mezzo Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, in vantaggio su Joaquin Correa.

Fonte: Sport.Sky.it