Juventus-Inter, dubbio Cambiaso. Per Thiago Motta due certezze – Sky

Juventus-Inter in arrivo e nel pomeriggio la Vecchia Signora scenderà in campo per allenarsi. Cambiaso in dubbio, ma occhio a due giocatori di Thiago Motta.

SOTTO OSSERVAZIONE – Se in casa Inter, anche oggi Marcus Thuram ha svolto lavoro personalizzato (clicca QUI per gli ultimi aggiornamenti), la Juventus invece si allenerà nel pomeriggio. Qui, come riferisce Francesco Cosatti di Sky Sport 24, si monitorano le condizioni di Cambiaso. Il giocatore della Nazionale è in dubbio se rientrare già domenica oppure per il ritorno del playoff di Champions League contro il PSV in Olanda. Ma oltre a Cambiaso, Thiago Motta potrà però avvalersi di due giocatori in ottima forma, ossia Mbangula e Cambiaso. Queste le ultime: «Attenzione ad Andrea Cambiaso, vediamo se sarà a disposizione per domenica sera con l’Inter o per il PSV. Nel pomeriggio cerchiamo di avere notizie su di lui e altri infortunati. L’avvicinamento alla partita? Ci sarà l’occasione nella giornata di domani di fare le prove per capire chi giocherà davanti. Mbangula potrebbe essere un fattore come contro il PSV, senza poi nemmeno sottovalutare l’apporto di McKennie. Thiago Motta non lo toglierà dalla sua Juventus». Nelle prossime ore, dopo l’allenamento dei bianconeri alla Continassa si capirà di più sulle condizioni di Cambiaso e su chi, in caso di forfait, potrebbe sostituirlo.