Juventus-Inter, Douglas Luiz out: il sostituto. Novità sulle ali – CdS

In vista di Juventus-Inter, Thiago Motta perde Douglas Luiz, ma ritrova quantomeno per la panchina Andrea Cambiaso. Sulle ali, il tecnico bianconero rilancia due giocatori dall’inizio. La probabile formazione per il derby d’Italia.

ULTIME – Meno uno a Juventus-Inter, derby d’Italia cruciale nella lotta per lo scudetto. Se in casa Inter, Simone Inzaghi (oggi in conferenza stampa) ha il dubbio grosso Marcus Thuram e quello in difesa, Thiago Motta ha ricevuto due notizie dall’allenamento di ieri: l’infortunio di Douglas Luiz e il rientro di Andrea Cambiaso. Il brasiliano ex Aston Villa, pagato 50 milioni di euro in estate, si ferma per un affaticamento muscolare; mentre l’esterno della Nazionale, out da quattro partite per fastidi alla caviglia sinistra, ritroverà quantomeno la convocazione. Al posto di Douglas Luiz, Thiago Motta potrebbe riproporre Koopmeiners al fianco di Manuel Locatelli.

La probabile formazione di Juventus-Inter con il cambio di ali

ALI – Alla vigilia di Juventus-Inter, crescono anche le quotazioni per vedere in campo dal 1′ due ali diverse rispetto a Juventus-PSV di Champions League: ossia si passerà dalla coppia Yildiz-Nico Gonzalez a quella Mbanglua-Conceicao. Il belga ha peraltro segnato in settimana. Per il resto, il terminale offensivo sarà ancora una volta Kolo Muani, mentre in difesa gli esterni bassi saranno Weah da un lato e Savona dall’altro. Il tuttofare McKennie sulla trequarti. La probabile formazione di Juventus-Inter, secondo il Corriere dello Sport:

(4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Mbangula; Kolo Muani.