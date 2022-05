Juventus-Inter, i diffidati e gli squalificati per la finale di Coppa Italia

Juventus-Inter si giocherà alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma, per la finale di Coppa Italia 2021-2022. Ecco la situazione disciplinare per il match che assegna il trofeo, con i diffidati che in caso di ammonizione sarebbero squalificati nella prima partita utile della prossima stagione di coppa.



JUVENTUS-INTER mercoledì 11 maggio ore 21.00 (finale Coppa Italia)

Diffidati Juventus: Alex Sandro, Luca Pellegrini

Squalificati Juventus: Mattia De Sciglio (una giornata)

Diffidati Inter: Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, Milan Skriniar, Matias Vecino

Squalificati Inter: nessuno