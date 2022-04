Juventus-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 31ª giornata di Serie A

Juventus-Inter si giocherà alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, per la trentunesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il derby d’Italia, senza squalificati per i nerazzurri e con diffidati in entrambe le squadre. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri.



JUVENTUS-INTER domenica 3 aprile ore 20.45 (31ª giornata Serie A)

Diffidati Juventus: Alvaro Morata, Dusan Vlahovic (prossima partita Cagliari in trasferta)

Squalificati Juventus: Luca Pellegrini (una giornata)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, Arturo Vidal (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Inter: nessuno