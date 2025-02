Juventus-Inter, Inzaghi conferma la difesa? Probabile formazione

Juventus-Inter si disputerà domenica 16 febbraio all’Allianz Stadium alle ore 20:45: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Juventus-Inter è un match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano all’incontro con un solo punto di distacco dal Napoli primo, il quale sarà chiamato a un’altra sfida di cartello contro la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi intende anche cancellare i lati negativi della prestazione vista all’andata, in cui i meneghini si sono fatti rimontare sul risultato di 4-4 dilapidando il vantaggio di 2 gol maturato nel secondo tempo del match. Di fronte ci sarà una squadra in piena lotta Champions League con Lazio, Fiorentina, Milan e Bologna.

Juventus-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Juventus-Inter Inzaghi dovrebbe schierare nuovamente la difesa vista dal primo minuto contro la Fiorentina. Con Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, dovrebbero essere riconfermati anche Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Sulle fasce, vi è da aspettarsi il ritorno di Denzel Dumfries e Federico Dimarco dal primo minuto. Mentre in attacco vi sono dubbi su chi affiancherà il capitano argentino: al momento, né Marcus Thuram né Marko Arnautovic danno garanzie riguardo la propria presenza contro i bianconeri.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries; Lautaro Martinez, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.