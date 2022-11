Juventus-Inter, Di Maria e Chiesa le armi in più. Allegri mette le ali – TS

Nel giorno di Juventus-Inter si comincia a parlare dei probabili protagonisti di questa grande serata. Tra di loro spiccano insieme per la prima volta i nomi di Di Maria e di Chiesa, entrambi out per infortunio in tempi recenti. Tuttosport parla di possibilità minima da titolare per il primo.



VOGLIA DI RISCATTO – Nella partita odierna contro l’Inter la Juventus avrà a disposizione per la prima volta insieme Angel Di Maria e Federico Chiesa. Il primo ha solo illuso circa il suo potenziale in questo inizio di stagione. Il gol e l’assist forniti contro il Sassuolo alla prima giornata sembravano il preludio di uno show da gustare per un anno intero, ma la realtà è stata ben differente. Infortuni muscolari, reazioni non richieste che hanno portato a lunghe squalifiche, come a Monza, e poco tempo in campo. Sono solo cinque le partite da titolare del Fideo e Massimiliano Allegri non gli ha affidato le chiavi della fascia per questo. La classe, l’estro, la qualità di Di Maria non si sono mai veramente visti ancora a Torino. Contro l’Inter probabilmente l’argentino giocherà, da capire se partendo da titolare o dalla panchina: Tuttosport dà una minima possibilità dal 1′. Nel secondo caso potrebbe essere un fattore determinante per cambiare un match sicuramente tirato.

Juventus-Inter, riecco Chiesa

BENTORNATO – Il 6 novembre 2022 dovrebbe essere il giorno del rientro definitivo di Federico Chiesa in Serie A. L’esterno bianconero ha dimostrato contro il Paris-Saint-Germain di essere già pronto e Allegri ne approfitterà sicuramente. Il tecnico toscano ha già riferito alla stampa che aumenterà il minutaggio di Chiesa e per questo ci si aspetta di vederlo circa mezz’ora (ha fatto venti minuti mercoledì, recupero incluso). La rottura del crociato ha interrotto un percorso di crescita fuori dal normale, iniziato nella prima stagione alla Juventus, e ora Federico vuole riprendersi tutto ciò che ha perso. Con Di Maria potrebbero essere dei fattori molto importanti per indirizzare la gara. La possibile assenza di Alessandro Bastoni potrà essere sfruttata per cercare gli uno contro uno e la velocità sulla fascia sinistra dell’Inter (vedi articolo) . Per ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato, per cancellare la pessima esperienza europea: la Juventus è in cerca di riscatto e la partita con l’Inter è perfetta per ricominciare, ancora una volta.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso