Juventus-Inter, surreale derby d’Italia a porte chiuse. Ma vale tantissimo

Juventus-Inter si gioca (forse), e verrebbe da dire finalmente se non ci fosse di mezzo l’emergenza Coronavirus. Salvo ribaltoni dell’ultimo momento il derby d’Italia prenderà il via alle 20.45, una settimana esatta dopo il programma originale. Come noto sarà a porte chiuse.

SCONTRO DIRETTO – Controsorpasso, pareggio o avvicinamento? Se Juventus-Inter fosse stata una partita “normale” si sarebbe parlato del tentativo dei bianconeri di risuperare la Lazio, o di quello dei nerazzurri di risalire con due partite in meno. Invece la diffusione del Coronavirus, soprattutto nel Nord Italia, ha fatto purtroppo passare in secondo piano il match, che resta comunque chiave per le sorti di una Serie A che non si sa come e quando si potrà concludere. Sarà a porte chiuse, come doveva avvenire domenica scorsa, fra incertezze e preoccupazioni non solo su Juventus e Inter, con l’OK di Giuseppe Conte in piena notte (vedi articolo). La speranza è che possa essere una ripartenza, in tutti i sensi, anche per superare un momento sociale complicato che di certo non finirà domani. A meno di ulteriori misure restrittive finalmente parla il campo: che sia quel big match che si attendeva da tempo.

CHI GIOCA? – I tanti giorni senza scendere in campo (dieci per i nerazzurri, dodici per i bianconeri) riducono le certezze sui titolari per Juventus-Inter. È la prima volta da avversario per Antonio Conte all’Allianz Stadium, col tecnico che non dovrà fare i conti col suo ex pubblico. Deve però scegliere se mettere Christian Eriksen: il danese, nelle sfide col Ludogorets, è apparso in crescita, sarà la volta buona del lancio in campionato? Chi rientra di sicuro è Samir Handanovic, fuori dal 29 gennaio per infortunio. Maurizio Sarri ha tre ballottaggi da decidere, in primis su Giorgio Chiellini (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Juventus-Inter con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport.