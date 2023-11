Juventus-Inter, il derby d’Italia per far capire chi è più forte

Juventus-Inter assegna la testa della classifica di Serie A. Alla tredicesima giornata il derby d’Italia non è ancora decisivo, ma può indirizzare molta della strada di questo campionato.

PROVA DI FORZA – Sono state due settimane interminabili causa sosta per le nazionali, ma adesso l’attesa è finita. C’è Juventus-Inter, la madre di tutte le partite, una sfida che negli anni non è mai stata banale e non lo sarà nemmeno oggi. Questo perché si affrontano seconda contro prima, entrambe in striscia positiva e con numeri da primato. Nonostante, vedendole giocare, solo l’Inter abbia dimostrato di valere la posizione che si ritrova. Ma la Juventus, a forza di corto muso, ha trovato una sua identità ed è risultata difficile da piegare, anche con prestazioni discutibili. E questo è il motivo per cui dovrà essere la capolista a imporre la sua legge, magari facendo valere il +2 in classifica per far fare una gara diversa dal solito agli avversari.

I TITOLARISSIMI – Due settimane di stop ma Simone Inzaghi è ormai sicuro da dieci giorni dei titolari di Juventus-Inter. Ossia da quando si è infortunato Alessandro Bastoni, che sommandosi a Benjamin Pavard rende la difesa in emergenza. Obbligati Matteo Darmian, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, con Yann Bisseck unica alternativa. Torna a rivedersi anche il grande ex Juan Guillermo Cuadrado, sparito dai radar il 7 ottobre ma atteso in panchina nella sua prima da avversario. Mentre Alexis Sanchez è tornato con una caviglia malconcia dal Sud America e – come spesso gli accade quando va a giocare col Cile – è in dubbio. Massimiliano Allegri alla fine invece dovrebbe schierare Manuel Locatelli. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Juventus-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.