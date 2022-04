Juventus-Inter, De Vrij e Brozovic titolari? Le ultime da Appiano Gentile

Le ultime da Appiano Gentile su Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic in vista di Juventus-Inter, big match in programma domani sera.

JUVENTUS-INTER – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, bisogna valutare le condizioni di Stefan De Vrij, che tipo di lavoro farà oggi. Se verrà convocato andrà in panchina. Stando al giornalista, non sarà titolare. Marcelo Brozovic invece, nel caso in cui ci saranno anche oggi i progressi, dovrebbe essere titolare domani in Juventus-Inter.