Juventus-Inter, De Vrij a parte ma a ritmi più elevati. Convocato? Le ultime

Altri aggiornamenti sulla situazione relativa a Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij in vista di Juventus-Inter, in programma domenica sera.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport, su Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij in vista di Juventus-Inter, in programma domenica sera. “Juve-Inter -2. Brozovic in gruppo ma senza partitella per precauzione. De Vrij ancora a parte seppur a ritmi più elevati. Domani potrebbe rientrare con i compagni e a quel punto sperare almeno nella convocazione“.

Fonte: Twitter Matteo Barzaghi