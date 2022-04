Juventus-Inter, D’Ambrosio pronto. De Vrij ci spera fino all’utimo – CdS

Juventus-Inter, Simone Inzaghi andrà a Torino per la partita probabilmente più importante della stagione, ma senza Stefan de Vrij. Secondo il Corriere dello Sport c’è ancora un briciolo di speranza.

UNA SPERANZA – Juventus-Inter, ancora senza Stefan de Vrij? Anche ieri l’olandese si è limitato ad un lavoro differenziato, seppure con maggiore intensità rispetto alle ultime sedute. Ed è questo aspetto che accende la speranza per una sua convocazione al fotofinish. Una decisione definitiva verrà presa soltanto poco prima di partire per il capoluogo piemontese. E, in ogni caso, De Vrij sarà abile soltanto per accomodarsi in panchina. Al centro della difesa, infatti, ci sarà ancora Skriniar, con D’Ambrosio inserito sul centro-destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

