Juventus-Inter, dall’allenamento Inzaghi porta novità! Cambi – Sky

L’Inter potrebbe arrivare a Torino con diverse novità di formazione per la gara con la Juventus. Simone Inzaghi pensa a cambi importanti, le ultime dall’allenamento di Appiano Gentile secondo Sky Sport.

PREPARAZIONE – L’Inter si gioca tantissimo nella partita di domani contro la Juventus. La squadra nerazzurra potrebbe anche prendersi il primo posto qualora oggi il Napoli si fermi all’Olimpico con la Lazio. Il pensiero però non va assolutamente alla rivale numero uno per lo scudetto. Il derby d’Italia è una partita a sé e va rispettato per la sua importanza e difficoltà. Simone Inzaghi lo sa e vuole mettere il migliore undici a disposizione in campo dal primo minuto.

Juventus-Inter, due notizie inedite da Inzaghi

ALLENAMENTO – Ad Appiano Gentile si è appena concluso l’allenamento. Questo è l’ultimo prima della partenza nel pomeriggio verso Torino. La squadra sarà poi in ritiro questa sera e dormirà assieme a poche ore dalla partita che potrebbe decidere una stagione. Matteo Barzaghi da Sky Sport ha dato gli aggiornamenti in riferimento alle idee di Inzaghi: «Thuram ha lavorato in gruppo e parte per Torino. Al momento Taremi è per forza di cose in vantaggio per iniziare titolare (certezze domani). Come Acerbi in difesa avanti su De Vrij».