Juventus-Inter, dal derby al derby d’Italia: rilancio o tempo scaduto

Juventus-Inter si giocherà alle ore 20.45. Il derby d’Italia dell’Allianz Stadium è forse l’ultima possibilità per risalire la corrente, dopo due mesi terribili in cui si è rovinato quasi tutto.

ULTIMA CHANCE? – Juventus-Inter sa tanto di campanella finale per la corsa per il titolo. Solo una vittoria, visto che il Milan domani avrà in casa il morbidissimo Bologna, può tenere aperte le speranze di Serie A. E proprio dal Milan bisogna analizzare quando tutto è partito, in quei maledetti tre minuti fra il 75′ e il 78′ il 5 febbraio. Il blackout è cominciato in un derby dopo la sosta, adesso un altro derby al termine dello stop per le nazionali può e deve servire come rilancio. Non sarà certo semplice, perché l’Inter all’Allianz Stadium ha vinto solo una volta nella sua storia e la Juventus in Serie A non perde dal 27 novembre. Ma se si vuole vincere il campionato è questa la sera per dimostrarlo, col tricolore sul petto da mostrare e non farsi scucire.

CHI RECUPERA? – L'avvicinamento a Juventus-Inter ha visto due nomi su tutti: Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Entrambi sono partiti per Torino, ora tocca a Simone Inzaghi decidere chi far giocare. Più probabile ci sia dal 1′ il croato, con Danilo D'Ambrosio a completare la difesa. Poi fiducia a Edin Dzeko e Lautaro Martinez, sulla cui presunta incompatibilità si è discusso tanto durante la sosta. Anche loro devono dimostrare qualcosa di più, così come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. La Juventus vincendo effettuerebbe il sorpasso (l'Inter rischia di scivolare quarta…), Massimiliano Allegri ha anticipato una possibile sorpresa in formazione (vedi articolo).