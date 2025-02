Juventus-Inter, la Curva Nord annuncia: ‘Domani ad Appiano Gentile!’

In vista di Juventus-Inter, derby d’Italia della venticinquesima giornata di Serie A, la Curva Nord non sarà a supporto della squadra, ma alla vigilia sì. Arriva l’annuncio del tifo organizzato nerazzurro.

SUPPORTO PER LA VIGILIA – In vista di Juventus-Inter, il tifo organizzato nerazzurro, ex Curva Nord e oggi noto come “Secondo anello Verde. Dal 1969 uniti, fieri, mai domi”, non parteciperà alla trasferta all’Allianz Stadium. Ma il supporto comunque non mancherà. Infatti, domani, alla vigilia della partita, ad Appiano Gentile sarà clima di grande festa per caricare la squadra di Simone Inzaghi. Questo il post pubblicato dal tifo organizzato dell’Inter sui propri social: “Como noto a tutti non prenderemo parte alla trasferta di Torino. Nonostante la nostra assenza sugli spalti, non possiamo certo far mancare la carica alla squadra. Ci ritroveremo quindi ad Appiano Gentile per dimostrare ai ragazzi tutto il nostro sostegno in vista di una sfida cruciale. L’appuntamento è alle 15.00 nel parcheggio antistante il centro sportivo. È il momento di restare uniti e di tirar fuori l’orgoglio che da sempre contraddistingue il popolo interista. Invitiamo tutti a partecipare in massa portando una bandiera e indossando una sciarpa nerazzurra al collo. In nome dell’Inter e della sua gloriosa storia. Lottate da Ultras!”.