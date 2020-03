Juventus-Inter, Cuadrado vince ballottaggio su Higuain. Chiellini out – Sky

Intervenuto in collegamento dal centro sportivo della Continassa, l’inviato di “Sky Sport” Francesco Cosatti ha parlato delle possibili scelte di Maurizio Sarri in vista di Juventus-Inter di questa sera. Chiellini dovrebbe partire dalla panchina, Cuadrado al posto di Gonzalo Higuain.

GIORNATA CONCITATA – Dopo il rinvio della scorsa settimana, si sono rincorse le ore attorno all’ora di pranzo riguardo a una possibile sospensione della Serie A. Notizie che hanno portato a iniziare il lunch match Parma-SPAL con un’ora e quindici minuti di ritardo. Francesco Cosatti, inviato di “Sky Sport” alla Continassa, ha raccontato come sono stati vissuti quei momenti in casa bianconera, in vista di Juventus-Inter: «È stata una giornata intensa tra allenamento e rifinitura alla Continassa nella tarda mattinata, con tutte le notizie che stavano trapelando dei minuti convulsi dell’ora di pranzo per capire cosa sarebbe successo. Ora i giocatori si stanno riposando, più tardi riunione tecnica e attorno alle 19.15/20 il pullman lascerà il centro sportivo direzione Stadium per la partita di questa sera».

POSSIBILI SCELTE – Un aggiornamento poi anche sulle possibili scelte di Maurizio Sarri per Juventus-Inter: «Al momento ci risulta che Chiellini partirà dalla panchina per lasciare spazio a Bonucci e de Ligt. Ci sono stati dei miglioramenti, ma stando alle comunicazioni che abbiamo avuto partirà dalla panchina. A centrocampo Bentancur, Matuidi e in cabina di regina Pjanic. Davanti Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Juan Cuadrado che ha vinto il ballottaggio con Gonzalo Higuain».