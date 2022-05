Juventus-Inter, la Coppa Italia per prendersi ‘il sicuro’. Poi il resto

Juventus-Inter è la finale di Coppa Italia, si giocherà alle ore 21. Allo Stadio Olimpico di Roma secondo derby d’Italia in quattro mesi che assegna un trofeo: dopo la Supercoppa Italiana si cerca il bis in attesa del finale di campionato.

FRONTE DA SCINDERE – Juventus-Inter già di solito non è una partita qualunque, figuriamoci la seconda volta che mette in palio un trofeo in quattro mesi. Non era mai successo che ci fosse un derby d’Italia in finale per due volte nella stessa stagione, e dopo il 2-1 in Supercoppa Italiana del 12 gennaio c’è anche da ricordare il fresco 0-1 dell’Allianz Stadium del 3 aprile. Quel successo ha permesso all’Inter di riprendersi, paradossalmente nella prestazione peggiore. Ora la Juventus ci arriva agguerrita, uno dei compiti sarà frenarla. Mettendo bene in chiaro che bisogna pensare a stasera e non alle ultime due giornate di Serie A, dove purtroppo il destino non è più in mano. Per una notte il campionato va dimenticato.

CON LE SICUREZZE – Nei tre precedenti stagionali con la Juventus l'Inter si è sempre schierata con la stessa coppia d'attacco: Edin Dzeko e Lautaro Martinez (vedi articolo). La sensazione è che anche stavolta Simone Inzaghi si affiderà a loro, con Alexis Sanchez a gara in corso come quattro mesi fa (e senza dimenticare Joaquin Correa). Il risveglio muscolare di stamattina sarà determinante per capire le condizioni di Alessandro Bastoni, ma il difensore è ormai recuperato e dovrebbe farcela. Gli altri sono i soliti. Nella Juventus, invece, Massimiliano Allegri ha già fatto tre nomi certi di formazione (vedi articolo).