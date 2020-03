Juventus-Inter, Conte pensa a Bastoni e D’Ambrosio dal 1′: rischiano in 2

Juventus-Inter si gioca domani sera a porte chiuse. Secondo quanto riferito da Marco Barzaghi, inviato di “SportMediaset”, Conte pensa a Bastoni e D’Ambrosio dal primo minuto

JUVENTUS-INTER – Di seguito le ultime di formazione di Marco Barzaghi: «Antonio Conte sembra intenzionato a mandare in panchina per la quinta volta Christian Eriksen. A centrocampo dovrebbe infatti giocare Matias Vecino con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic a contrastare la mediana bianconera. I due dubbi principali sono in difesa dove, per aiutare Stefan de Vrij e Milan Skriniar, Alessandro Bastoni sembra in vantaggio su Diego Godin. Danilo D’Ambrosio potrebbe invece finire sulla fascia destra al posto di Antonio Candreva per cercare di contenere Cristiano Ronaldo con Ashely Young a sinistra. In porta torna dopo 45 giorni Samir Handanovic».

Fonte: SportMediaset