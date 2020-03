Juventus-Inter, Conte aumenta i giri del motore: il programma di oggi – GdS

Condividi questo articolo

Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse, resta da capire solo se domenica o lunedì sera (si attende l’ufficialità dei calendari). Poco importa, perché la squadra – che in mattinata riceverà la notizia ufficiale -, sarà chiamata ad aumentare i giri del motore e riprendere i ritmi partita, e salvo clamorose novità, Antonio Conte non dovrà più cambiare preparazione (e avversario). Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” ecco il programma di oggi.

SI TORNA A GIOCARE – Verso Juventus-Inter, Antonio Conte chiama a raccolta tutta la squadra, aumentando i carichi di lavoro cercando di rientrare immediatamente nei ritmi partita. Molti dei titolari non giocano da più di dieci giorni, per questo motivo sarà necessario ridurre al minimo il margine di errore e aumentare lavoro fisico e soprattutto mentale. Ieri per esempio, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Due ore e mezzo in campo a sudare, pur senza sapere ancora quale poteva essere il primo avversario dei nerazzurri alla ripresa”. Il programma di oggi e domani non sarà poi così diverso: “la squadra si ritroverà oggi ad Appiano Gentile per il pranzo, per poi sostenere un allenamento pomeridiano: probabile una partitella finale”. L’Inter si prepara al rush finale che, dopo l’ultimo periodo, si prospetta pieno di impegni in tutti e tre i fronti.