Juventus-Inter, Conte alza i ritmi e valuta D’Ambrosio: la probabile – GdS

Verso Juventus-Inter, anche ieri la squadra allenata da Antonio Conte si è preparata ad Appiano Gentile. Il tecnico, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” ha aumentato i ritmi in allenamento. Riabbraccia Samir Handanovic e studia la probabile formazione in vista di domani, con l’inserimento di Danilo D’Ambrosio.

LE ULTIME – In vista di Juventus-Inter ieri in allenamento Antonio Conte ha alzato i ritmi anche per chi ha disputato il match di ritorno di Europa League. Il tecnico riabbraccia Samir Handanovic che dovrebbe tornare a giocare con regolarità. La squadra è già disegnata nella testa di Antonio Conte, con Christian Eriksen inizialmente dalla panchina anche se l’opzione 4-4-2 vista contro il Ludogorets potrebbe essere l’asso nella manica del tecnico leccese. A centrocampo la coppia formata da Nicolò Barella e Matìas Vecino è la favorita per spalleggiare Marcelo Brozovic, anche lui ritorna in campo da titolare. Attacco scontato con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku mentre l’unico dubbio in difesa riguarda il terzo centrale con Milan Skriniar e Stefan de Vrij: aumentano le possibilità di Danilo D’Ambrosio, autore di una buonissima partita contro i bulgari, potrebbe essere il jolly di Conte per poter passare al 4-4-2.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Di seguito la probabile formazione secondo la “Gazzetta dello Sport” (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.