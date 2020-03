Juventus-Inter, Conte al lavoro per preparare la sfida: tecnica e tattica

Condividi questo articolo

Juventus-Inter si avvicina e gli uomini di Antonio Conte sono regolarmente al lavoro ad Appiano Gentile per preparare la sfida. Il report dell’allenamento.

AL LAVORO – Juventus-Inter è alle porte e Antonio Conte è al lavoro, assieme alla squadra, per preparare la sfida in programma domenica alle 20:45: “Squadra in campo in vista della sfida contro la Juventus, che come ha comunicato ufficialmente in giornata la Lega Serie A si giocherà a porte chiuse domenica 8 marzo alle 20.45. Nell’allenamento pomeridiano, i nerazzurri dopo il riscaldamento hanno svolto possesso palla e lavoro tecnico-tattico”.

Fonte: inter.it