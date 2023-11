Juventus-Inter con Locatelli? Formazione con dubbio per Allegri

Il derby d’Italia Juventus-Inter domina la giornata di oggi in Serie A, alle 20.45. Allegri non ha ancora sciolto le riserve, ma in attesa della rifinitura la sensazione è che Locatelli giocherà.

RECUPERO IN EXTREMIS – C’è chi lo aveva già ipotizzato da subito, ma ora sembra che stia diventando sempre più realtà: Manuel Locatelli titolare in Juventus-Inter. Il centrocampista ha saltato le partite dell’Italia per una frattura leggermente scomposta della decima costola, riportata quindici giorni fa col Cagliari. Nonostante sia passato così poco tempo negli ultimi giorni si è allenato in gruppo, con Massimiliano Allegri che ieri in conferenza stampa ha aperto a una maglia da titolare. Che dovrebbe esserci, a questo punto, anche se si attende la rifinitura. Con Locatelli in campo Weston McKennie (recuperato) va a destra, con Fabio Miretti e Adrien Rabiot interni. Senza Locatelli, il francese va centrale con l’americano mezzala e Andrea Cambiaso adattato in fascia non essendoci Timothy Weah infortunato.

SORPRESA IN ATTACCO? – Nella Juventus che affronterà l’Inter si sta imponendo un’altra ipotesi di formazione: Dusan Vlahovic dal 1′ con Federico Chiesa. Negli scorsi giorni si pensava a Moise Kean, invece alla fine dovrebbe spuntarla il serbo. Negli ultimi due mesi ha giocato solo una volta da titolare, contro il Verona il 28 ottobre, non segna dal 16 settembre. Più attardato come possibilità Arkadiusz Milik, comunque a disposizione. Per il resto non sembrano esserci particolari dubbi sulle scelte di Allegri, da Wojciech Szczesny in porta a Filip Kostic largo a sinistra (in gol nei due derby d’Italia di Serie A della passata stagione). In difesa torna a disposizione Alex Sandro, a differenza di Danilo da Silva, ma non saranno toccati Gleison Bremer, Federico Gatti e Daniele Rugani. Questa la probabile formazione di Allegri per Juventus-Inter: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Locatelli, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Vlahović.