Juventus-Inter, cominciata la preparazione. Inzaghi punta su tre big – Sky

Si comincia a pensare definitivamente a Juventus-Inter, archiviata la Champions League con la partita di ieri col Bayern Monaco. In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, il giornalista Matteo Barzaghi segnala le prime indicazioni di Inzaghi.

RIPRESA IMMEDIATA – Matteo Barzaghi comunica come è iniziata la preparazione a Juventus-Inter: «Oggi allenamento classico del giorno dopo. L’Inter si è allenata all’ora di pranzo, adesso i giocatori hanno lasciato la Pinetina e si ritroveranno domani. Molti titolari hanno potuto risparmiare energie in Germania, alcuni hanno fatto qualche minuto all’Allianz Arena e altri sono rimasti in panchina. Si ripartirà, senza Romelu Lukaku (vedi articolo), da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko che ha dimostrato di stare bene. Simone Inzaghi deve sfruttare lui, Nicolò Barella e la consapevolezza diversa rispetto alla prima partita col Bayern Monaco. Ieri ha dimostrato di essere cresciuta, dovrà rifarlo anche in campionato».