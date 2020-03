Juventus-Inter, Chiellini si allena in gruppo: torello e focus tattico

Juventus-Inter sarà non solo la partita del ritorno in campo di Samir Handanovic dal primo minuto ma anche di Giorgio Chiellini. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dei bianconeri, l’esperto difensore oggi si è allenato con il gruppo. Si candida dunque per una maglia da titolare.

RITORNO IN GRUPPO – Verso Juventus-Inter, ottima notizia per Maurizio Sarri che nella giornata di oggi ha rivisto Giorgio Chiellini allenarsi con il gruppo. Così come Samir Handanovic per l’Inter, il difensore italiano è pronto a portare esperienza nella retroguardia bianconera e soprattutto sicurezza. Nonostante il match a porte chiuse, si prospetta una partita infuocata e con tutti i titolari effettivi a disposizione per entrambe le squadre. Oggi alla Continassa la Juventus ha lavorato con il pallone: “torello e infine un focus sulla tattica. Domani la squadra si ritroverà al pomeriggio e, in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo”.