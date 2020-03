Juventus-Inter, centinaia di tifosi sotto l’albergo nerazzurro a Torino

A pochissime ore da Juventus-Inter, circa cento tifosi nerazzurri si sono presentati fuori dall’albergo dove alloggiano i ragazzi di Conte per chiedere autografi e foto. Un rischio inutile, all’interno di una situazione quanto mai polverosa e confusionaria

INCOSCIENTI – Circa un centinaio di tifosi si sono radunati sotto l’hotel in cui alloggia la squadra di Antonio Conte, a pochissime ore dal calcio d’inizio di Juventus-Inter. Di fatto, si tratta di una trasgressione in piena regola agli inviti delle istituzioni a ridurre all’osso le relazioni sociali. Dal tweet di Marco Barzaghi è possibile notare l’assembramento di sostenitori, che attendono con ansia l’uscita dei loro beniamini nerazzurri. La polemica tra istituzioni governative e sportive non ha fatto altro che aumentare la confusione intorno alla gestione dei singoli eventi (e di tutto il loro contesto). Il risultato è un atteggiamento di generale incoscienza, che mette in pericolo la salute propria e altrui. Gli appelli degli organi competenti sembrano cadere nel vuoto ed è per questo che l’Assocalciatori (e non solo, vedi qui) vorrebbe tutelarsi attraverso l’annullamento di tutti i campionati. Il mondo del calcio e tutti i suoi appassionati hanno perso un’altra occasione per manifestare il proprio buonsenso.