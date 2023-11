Juventus-Inter a carte scoperte: le probabili formazioni alla vigilia

Juventus-Inter è così vicina che sta per terminare anche la sua vigilia di attesa e strategia. Strategia che fa parte più della preparazione di Allegri che, per quanto riguarda le probabili formazioni, punta tutto sulla pretattica a differenza del più “trasparente” collega Inzaghi. A seguire l’aggiornamento odierno della vigilia sia da Vinovo (TO) sia da Appiano Gentile (CO)

PROBABILI FORMAZIONI – I ballottaggi sono solo in casa Juventus, dove Manuel Locatelli è recuperato e sembra anche pronto per scendere in campo dal 1′ a Torino. La decisione verrà presa da Massimiliano Allegri solo nella mattinata di Juventus-Inter, quindi tra qualche ora. Il principale dubbio dell’allenatore bianconero è in attacco, dove Dusan Vlahovic adesso è in vantaggio sia su Moise Kean sia su Arkadiusz Milik, che restano in corsa per una maglia. Confermata la situazione di tranquillità in casa Inter, dove non esistono dubbi. Anzi, l’unica decisione che deve prendere Simone Inzaghi riguarda la panchina. Ci sarà il grande ex Juan Cuadrado ma non è ancora certa la presenza di Alexis Sanchez a Torino. Anzi, quasi sicuramente l’attaccante cileno resterà a Milano o – comunque – difficilmente verrà schierato a partita in corso. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Inter in Serie A aggiornate alla vigilia.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot ©, 11 Kostic; 7 Chiesa, 9 D. Vlahovic. Allenatore: M. Allegri

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©. Allenatore: S. Inzaghi