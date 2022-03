Juventus-Inter, Brozovic e de Vrij ancora a parte! Inzaghi ne ritrova 7 – Sky

Juventus-Inter è la sfida in programma domenica 3 aprile alle 20.45 all’Allianz Stadium, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Mentre Allegri ha sciolto i dubbi su Vlahovic (vedi articolo). Inzaghi continua a mantenere le riserve su Brozovic e de Vrij. Le ultime da Appiano Gentile dall’inviato di Sky Sport, Andrea Paventi

ANCORA IN DUBBIO – Juventus-Inter si avvicina ma Simone Inzaghi non sa ancora se potrà contare su Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij: «Tre giocatori sotto osservazione di quelli rimasti ad Appiano Gentile: Lautaro Martinez, Brozovic e de Vrij. Domani ne torneranno altri sette. Per Brozovic e de Vrij ancora lavoro personalizzato, torneranno in gruppo forse domani o al massimo giovedì. Quindi capiremo nei prossimi due giorni se ci sarà modo di rivedere in campo entrambi o uno dei due. Con il gruppo ha lavorato Lautaro Martinez che si è ripresentato in ottime condizioni dopo il COVID-19. Gli altri che torneranno domani sono Calhanoglu, Dzeko, Skriniar, Perisic, Dumfries, Barella e Bastoni. Poi toccherà ai sudamericani».