Juventus-Inter, un big dalla panchina! La probabile formazione

Thiago Motta al lavoro per definire i dettagli in vista del derby d’Italia tra Juventus e Inter che si terrà a Torino domenica prossima. Dubbi di formazione per il tecnico bianconero, al suo secondo derby contro la sua ex squadra.

DUBBI – A poco più di tre giorni dal derby d’Italia tra Inter e Juventus all’Allianz Stadium, Thiago Motta prepara la gabbia per l’attacco dell’Inter. Il tecnico della Juventus dovrà fare delle scelte e valutare le condizioni di Cambiaso, non proprio al meglio. Il difensore bianconero sente ancora un fastidio alla caviglia. Chi invece è sicuro di restare ai box è Kalulu, oltre ai solti assenti quali Bremer, Milik e Cabal.

Juventus-Inter, sorpresa dalla panchina come all’andata

PROBABILE – Davanti a Di Gregorio, Motta potrebbe schierare la coppia formata da Gatti e Veiga, con Weah e Savona come esterni. A centrocampo torna titolare Koopmeiners con Locatelli che va verso la panchina. Oltre all’ex Atalanta, in pole per una seconda maglia da titolare c’è Thuram insieme a Weston McKennie certo di un posto da titolare. In attacco altra panchina per Vlahovic con Kolo Muani titolare al suo primo derby. Sugli esterni spazio a Conceiçao e Mbangula che potrebbero far rifiatare Nico Gonzalez e Yildiz.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (o Cambiaso); Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, McKennie, Mbangula; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta