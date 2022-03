Juventus-Inter, bianconeri da oggi al lavoro. Vlahovic verso il recupero – TS

Juventus-Inter è in programma il 3 aprile. Oggi i bianconeri, agli ordini di Allegri, torneranno ad allenarsi per preparare la sfida. Intanto il recupero di Vlahovic procede: a disposizione contro i nerazzurri?

RECUPERO – Juventus-Inter andrà in scena domenica 3 aprile. Una sfida al vertice che può rappresentare un punto di svolta definitivo per entrambe le squadre, che vogliono concludere al meglio la stagione. I bianconeri, agli ordini di Allegri, torneranno ad allenarsi a partire da questo pomeriggio, senza tutti i Nazionali. Il tecnico bianconero tornerà ad avere la rosa al completo a partire da venerdì 1 aprile, a due giorni dalla sfida contro l’Inter. Sfida per cui spera di esserci Dusan Vlahovic, secondo quanto riferisce Tuttosport, l’attaccante serbo punta ad esserci per la super-sfida dell’Allianz Stadium e sta seguendo un programma di allenamento ad hoc per poter recuperare al meglio dal fastidio muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro della nazionale serba.

Fonte: Tuttosport