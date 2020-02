Juventus-Inter, bianconeri al lavoro alla Continassa nonostante il rinvio

Condividi questo articolo

Nonostante il rinvio di Juventus-Inter al 13 maggio, oggi i bianconeri hanno comunque effettuato una seduta di lavoro alla Continassa in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì.

AL LAVORO – Anche se la sfida Juventus-Inter in programma domani è stata rinviata al 13 maggio, i bianconeri sono comunque scesi in campo oggi alla Continassa per una seduta di allenamento in vista dell’appuntamento contro il Milan in Coppa Italia di mercoledì. Per la squadra di Maurizio Sarri oggi lavoro fisico, partitella ed esercitazioni divisi per reparti. Per domani il tecnico ha concesso la giornata libera, con la squadra che tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di lunedì.