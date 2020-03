Juventus-Inter, Bastoni più di Godin! Eriksen out: un...

Juventus-Inter, Bastoni più di Godin! Eriksen out: un solo dubbio per Conte

Juventus-Inter è una sfida scudetto che vedere i bianconeri virtualmente avanti di 6 punti per effetto del rinvio di Inter-Sampdoria. La “Gazzetta dello Sport” fa il punto su quello che sarà l’undici scelto da Conte per provare a battere la sua ex squadra. Di seguito i dettagli

SCELTE – La classifica dice che la Juventus è 6 punti sopra l’Inter, mentre la Lazio 8. E l’ultimo match nerazzurro in A è stato proprio contro la squadra di Inzaghi, il 16 febbraio. Rispetto all’Olimpico, Bastoni è favorito su Godin dietro, mentre sulla fascia destra c’è il ballottaggio tra Candreva e D’Ambrosio. Il resto è confermato, con Eriksen destinato alla panchina e la coppia Lukaku-Lautaro Martinez in attacco.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Carlo Angioni