Juventus-Inter, Bastoni in dubbio: la possibile decisione di Inzaghi

Le possibili scelte di Simone Inzaghi sulla formazione in campo questa sera tra la Juventus e la “sua” Inter. La possibile decisione su Alessandro Bastoni.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi non ha ormai più dubbi sul portiere. A difendere i pali questa sera nel match tra la Juventus è la “sua” Inter ci sarà Andre Onana. Un dubbio invece in difesa, dove Alessandro Bastoni dovrebbe non partire dal primo minuto a causa delle sue condizioni febbricitanti. In difesa ci dovrebbe essere il trio formato da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. A centrocampo Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco. In attacco Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it