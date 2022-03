Juventus-Inter, in attesa di Brozovic e de Vrij Inzaghi ne ha ritrovati sette – SM

Per Juventus-Inter si può, effettivamente, cominciare a pensare alla formazione. Ora che sono finite le partite delle nazionali Inzaghi comincia ad avere il gruppo al completo: in attesa di Brozovic (vedi articolo) e de Vrij (vedi articolo) sono tornati in sette, come riporta Sport Mediaset.

QUASI TUTTI – Oggi secondo allenamento settimanale in vista di Juventus-Inter per Simone Inzaghi. Il tecnico, che domani dovrebbe capire le possibilità di avere Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, intanto può festeggiare altri rientri. Sport Mediaset informa come Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Edin Dzeko, Ivan Perisic e Milan Skriniar si siano ripresentati ad Appiano Gentile. Erano undici i convocati in nazionale (vedi articolo), ne restano quattro. Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono attesi domani sera, poi rimangono solo Joaquin Correa e Matias Vecino. Quest’ultimo non ha giocato Cile-Uruguay per le restrizioni del governo cileno, ma è ormai guarito dal COVID-19 e pure lui potrà essere a disposizione per Juventus-Inter.