Juventus-Inter, annullata conferenza di Maurizio Sarri: il comunicato

Juventus-Inter è alle porte. Ma Maurizio Sarri non prenderà parte alla consueta conferenza stampa della vigilia, a causa dell’emergenza relativa al coronavirus. Il comunicato ufficiale della Juventus.

ANNULLATA – Juventus-Inter, gara al vertice della Serie A, è in programma domenica sera alle 20:45. Tuttavia Maurizio Sarri, non prenderà parte alla conferenza stampa alla vigilia della sfida. Stesso destino toccato ad Antonio Conte (qui i dettagli). Di seguito il comunicato della squadra bianconera: “In ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, domani, sabato 29 febbraio, la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Inter non avrà luogo”.