Juventus-Inter è anche Cuadrado vs Perisic: una storia di scintille e… tuffi

Juventus-Inter sarà il big match della 31ª giornata di campionato. Tra i protagonisti ovviamente Cuadrado e Perisic. La loro una storia sicuramente non piena di amore e amicizia

ANCORA LORO − Juventus-Inter è anche Juan Cuadrado vs Ivan Perisic. Due degli esterni di centrocampo più dotati dell’intero campionato e non solo ma al contempo costantemente protagonisti durante gli ultimi Derby d’Italia. Non solo attraverso gol e assist ma anche per questioni di campo non squisitamente tecniche. Il primo duello da ricordare è sicuramente quello del 2016 durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’Inter di Roberto Mancini, dopo aver subito un pesante 3-0 allo Juventus Stadium, riuscì nell’impresa di rimontare la Vecchia Signora a San Siro portando la qualificazione fino ai calci di rigore (poi Inter eliminata). Uno degli episodi più discussi fu certamente quello tra Perisic e Cuadrado. Il croato, non contento dei reiterati tuffi del colombiano, provò a convincere il collega bianconero mettendogli quasi le mani sul collo. Praticamente un nulla di fatto. Visto l’ultimo precedente del 2021. Come non dimenticare l’ennesima prova in formato Cagnotto di Cuadrado nell’ultimo Juventus-Inter all’Allianz Stadium. Semplice la dinamica. Perisic immobile e Cuadrado che gli va addosso procurandosi un rigore inesistente. Il risultato? Calvarese toppa clamorosamente e Juventus che batte l’Inter già scudettata per 3-2 qualificandosi in Champions League. Tra poche ore è in arrivo un altro capitolo del duello Perisic-Cuadrado. Sono attese scintille, qualità e… tuffi.