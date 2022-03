Juventus-Inter, Allegri sorride: altra panchina per Bonucci in Nazionale

Tra Juventus-Inter e Turchia-Italia c’è un ponte di collegamento con alcune scelte di Mancini (vedi conferenza stampa) che potrebbero influenzare il Derby d’Italia. Sorriso per Allegri con Bonucci che partirà ancora dalla panchina

SCELTE − È la settimana che porta a Juventus-Inter, Derby d’Italia decisivo in chiave Scudetto. Nel frattempo, ci sarà un inutile intermezzo della Nazionale che domani sera giocherà a Konya una gara amichevole contro la Turchia dopo essere stata eliminata nella semifinale playoff Mondiali dalla Macedonia del Nord. Il CT Roberto Mancini ha ormai deciso la formazione da schierare dal primo minuto. I giocatori dell’Inter Barella e Bastoni non saranno titolari, così come Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus, nonostante l’allenamento completo di oggi, non scenderà dal 1′ in Turchia-Italia. Seconda panchina consecutiva per lui dopo quella di Palermo. In difesa, Mancini andrà per la coppia Chiellini-Acerbi.