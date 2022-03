Juventus-Inter, Allegri ritrova Vlahovic. Speranza per altri due – TS

Juventus-Inter è in programma domenica alle 20:45. Allegri può sorridere: Vlahovic è tornato a lavorare in gruppo e sarà a disposizione. Altri due provano il recupero

AL LAVORO – In vista di Juventus-Inter Allegri, può sorridere: nella giornata di ieri Dusan Vlahovic, ha svolto tutta la sessione di allenamento in gruppo: il serbo sarà quindi a disposizione per il big match di domenica. Proveranno ad esserci anche Zakaria ed Alex Sandro: sul recupero dei due c’è ottimismo, ieri hanno svolto parte del lavoro con la squadra e oggi dovrebbero aggregarsi nuovamente al gruppo. Difficile che possano partire titolari domenica, ma rappresentano certamente delle alternative preziose a gara in corso per il tecnico bianconero.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini