Juventus-Inter, Allegri recupera tre top! Uno in campo dal 1′ – SM

Juventus-Inter andrà in scena domenica alle 20:45. Allegri, in vista della sfida, recupera tre giocatori fondamentali: uno di questi, secondo SportMediaset, scenderà in campo dal 1′.

SCELTE – Juventus ed Inter si sfideranno domenica sera di fronte ad un Allianz Stadium gremito. Buone notizie per Allegri in vista del “Derby d’Italia”, secondo SportMediaset, il tecnico dovrebbe riavere a disposizione Bremer, Di Maria e Vlahovic. Per il brasiliano quasi certo l’impiego dal 1′ al posto di uno fra Alex Sandro e Bonucci. Qualche dubbio, invece, per gli altri due calciatori che potrebbero partire dalla panchina: in quel caso, in attacco, spazio a Milik e Miretti nel 3-5-1-1 disegnato dal tecnico. Di seguito la probabile formazione:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti, Milik

Fonte: sportmediaset.it