Juventus-Inter, Allegri punta su Dybala e va tutto all’attacco: ultima scelta

Per Juventus-Inter Allegri già da ieri ha annunciato la presenza da titolare di Dybala (vedi articolo). L’allenatore bianconero, stando a Sky Sport, ha deciso l’ultimo nome per la formazione.

LA SCELTA – In Juventus-Inter dovrebbe esserci Federico Bernardeschi a completare il quartetto offensivo, al posto di Alvaro Morata. La notizia la dà Francesco Cosatti, in collegamento da Roma per Sky Sport 24. Confermatissimo, già da ieri, Paulo Dybala che è uno dei tre nomi di formazione dati da Massimiliano Allegri con Mattia Perin e Giorgio Chiellini. Sarà 4-2-3-1, con quattro uomini offensivi. Dybala ha radunato all’Olimpico diverse persone a lui vicine, fra cui l’agente Jorge Antun, anche se non sembrano esserci motivi di mercato alla base di questa scelta (vedi articolo). Questa la probabile formazione di Allegri per Juventus-Inter, secondo Sky Sport: Perin; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.