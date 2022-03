Juventus-Inter, Allegri punta al recupero di quattro giocatori (più tre) – CdS

Juventus-Inter si avvicina e da lunedì si conosce anche l’orario (vedi calendario): si giocherà domenica 3 aprile alle ore 20.45. In vista del derby d’Italia il Corriere dello Sport indica come Allegri punti al rientro di quattro giocatori.

CHI RECUPERA? – Non solo Marcelo Brozovic (vedi articolo), per Juventus-Inter ci sono giocatori da valutare anche per Massimiliano Allegri. Oggi ultimo giorno di riposo in casa bianconera, da domani riprendono gli allenamenti coi giocatori non partiti in nazionale. L’obiettivo del tecnico, segnalato sul Corriere dello Sport, è di riavere Alex Sandro, Leonardo Bonucci e Denis Zakaria di rientro dai rispettivi infortuni, più Manuel Locatelli guarito dal COVID-19. Non solo: per Juventus-Inter prevista anche una forma migliore per Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Quest’ultimo, come noto, al centro di voci di mercato anche sui nerazzurri (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore



